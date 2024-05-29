16 медалей завоевали псковские гимнастки на соревнованиях в Ленинградской области

11:06, 29 мая 2024, ПАИ

16 медалей завоевали псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», на соревнованиях по художественной гимнастике «Королева спорта», которые прошли в Киришах Ленинградской области 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Гармония».

Золотые медали соревнований завоевали Полина Петрова, Полина Максимова, Оливия Аверина, Лукерья Смирнова, Алёна Новожилова, Анна Шкляр, Ярослава Богданова, Кира Александрова, Варвара Кузьмина и Ирина Поленок. Также золото завоевали спортсменки в групповых упражнениях – команды «Незабудки» и «Конфетки». Серебряными призёрами стали Есения Богдашёва, Анастасия Чанина и Янина Дощенко. Бронза на счету Ирины Кириленковой.

Отметим также, что Лукерью Смирнову отметили в номинации «Мисс юная принцесса», а Полину Петрову – в «Мисс талант».

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