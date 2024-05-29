Стали известны результаты великолукского конкурса «Студент года»

11:30, 29 мая 2024, ПАИ

Традиционный муниципальный конкурс «Студент года» состоялся в Великих Луках, пишут Luki-News.

Сегодня, 29 мая, прошёл заключительный этап для Яны Стрелецкой, Полины Маковой и Елизаветы Шабановой.

Конкурс «Студент года» – это часть истории студенчества Великих Лук. Благодаря ему у молодёжи есть возможность показать свои таланты и способности, отметил заместитель главы города Сергей Гусев.

Студентки представляли самопрезентацию и видеоролики на тему «Самое родное», а после – демонстрировали свои навыки импровизации в конкурсе «Топ-спикер» и защищали проекты по развитию города.

Работы оценивало жюри: победительница муниципального «Студента года – 2023» Анжелика Григорьева, начальник управления образования Виктория Крюкова, начальник отдела по молодёжной политике Екатерина Карпенко и директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова.

Победительницей конкурса стала студентка третьего курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Яна Стрелецкая, диплом в номинации «Доброе сердце» получила студентка медицинского колледжа Елизавета Шабанова, а самой креативной стала Полина Макова из великолукского филиала Петербургского университета путей сообщения императора Александра I.