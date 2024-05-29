До +30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 30 мая

11:19, 29 мая 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 30 мая. Местами пройдут кратковременные дожди, синоптики прогнозируют грозы, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, при грозах его порывы могут достигнуть 15–18 метров в секунду.

Температура воздуха по региону ночью составит от +9 до +14 градусов, днём будет держаться в диапазоне от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.