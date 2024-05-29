Псковичи выиграли Кубок Центра развития единоборств в Петербурге

11:26, 29 мая 2024, ПАИ

Псковичи, воспитанники спортшколы «Мастер», завоевали общекомандный Кубок Центра развития единоборств в Санкт-Петербурге. Финальный этап соревнований прошёл 25 и 26 мая, сообщили ПАИ в спортшколе «Мастер».

В финальном этапе кубка приняли участие около 200 спортсменов из более чем 26 клубов. Псковичи сумели завоевать 18 наград, из которых восемь золотых, семь серебряных и три бронзовых.

Первые места на соревнованиях заняли Артём Бабанин, Александр Болдышев, Тимур Шапорец, Ратмир Жаворонков, Арслан Тляканов, Аркадий Сангалов, Александр Крайнов и Кирилл Яковлев.

По итогам соревнований псковичи завоевали кубок за лучшую технику и два кубка по итогам четырёх этапов и финала соревнований Центра развития единоборств.

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