Борис Елкин: В детских садах Пскова нет очередей

11:42, 29 мая 2024, ПАИ

В детских садах Пскова нет очередей, заявил глава города Борис Елкин в ходе отчёта на сессии Псковской городской Думы в среду, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«Что касается дошкольного образования, то на сегодняшний день в детских садах нет очередей не только для детей от трёх до семи лет, но также и для малышей ясельного возраста. Все дети могут получить места в наших дошкольных учреждениях», – отметил глава Пскова.

Актуальным вопросом для Пскова стал капитальный ремонт образовательных учреждений, подчеркнул он. В 2023 году прошли отбор заявки на капремонт трёх городских школ. В двух из них – школах № 2 и № 23 в этом году уже начались ремонтные работы, рассказал Борис Елкин.

Кроме того, в 2023 году в городе продолжили ремонтировать образовательные учреждения. В общей сложности на эти цели было направлено больше 57 млн рублей. Ремонтные работы провели в 21 школе и 39 детских садах. Одним из крупнейших объектов стал ремонт спортивного зала в школе № 5, резюмировал глава Пскова.

Также благодаря президентским национальным проектам в городе создали 745 мест для дополнительного образования детей, отметил он.