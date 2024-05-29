Футбольный фестиваль для девочек пройдёт в Пскове

11:59, 29 мая 2024, ПАИ

Футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками» пройдёт в Пскове 20 июля, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В мероприятии сможет поучаствовать любая девочка от 7 до 12 лет, независимо от подготовки и футбольных навыков.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо пройти регистрацию на сайте.

«Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля – это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в веселой и безопасной обстановке. А ещё пройти мастер-классы и принять участие в играх и активностях», – сообщает Объединение федераций футбола «Северо-Запад».

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получают все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».