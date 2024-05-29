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Как часто дети становятся агрессорами или жертвами преступников и чем грозят поздние прогулки, расскажут на «Серебряном дожде»

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова станет гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 мая, в 14:00.

Светлана Королькова станет гостьей программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

До скольких можно детям гулять летом и что грозит родителям, если ребёнок нарушил комендантский час? Часто ли несовершеннолетние становятся жертвами мошенников? Какие преступления совершают сами дети? Как вовремя определить, что ребёнок стал употреблять наркотики?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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