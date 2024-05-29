Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

На чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора пригласил псковичей Михаил Ведерников

С 30 мая по 1 июня в Псковской области пройдут VI чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Михаил Ведерников. В соревнованиях примут участие более 20 команд России и Белоруссии.

«В этот раз мы решили пригласить зрителей, потому что чемпионат обещает быть очень интересным, – отметил губернатор. – Для вас здесь будут проходить концерты исполнителей, организована фотозона, а для детей – лучный и лазерный тир. Также будет прямая трансляция с соревнований».

Бесплатные билеты на программу 31 мая или 1 июня можно получить в кассе филармонии. «Имейте в виду, что добираться до места проведения соревнований – полигона «Завеличье» – нужно самостоятельно, – предупредил Михаил Ведерников. – Часть пригласительных билетов будет передана семьям наших воинов – участников СВО. Уверен, детям, и особенно мальчишкам, там точно понравится».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Подведены итоги регионального этапа всероссийского фестиваля ГТО в Псковской области
29 мая 2024

Футбольный фестиваль для девочек пройдёт в Пскове
29 мая 2024

Псковичи выиграли Кубок Центра развития единоборств в Петербурге
29 мая 2024

16 медалей завоевали псковские гимнастки на соревнованиях в Ленинградской области
29 мая 2024

Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту
28 мая 2024

Ежегодный областной фестиваль ГТО стартовал в Пушкинских Горах
28 мая 2024

Псковичи стали призёрами межмуниципальных соревнований по дзюдо
28 мая 2024

Пскович обновил областной рекорд по плаванию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...