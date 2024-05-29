На чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора пригласил псковичей Михаил Ведерников

12:41, 29 мая 2024, ПАИ

С 30 мая по 1 июня в Псковской области пройдут VI чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Михаил Ведерников. В соревнованиях примут участие более 20 команд России и Белоруссии.

«В этот раз мы решили пригласить зрителей, потому что чемпионат обещает быть очень интересным, – отметил губернатор. – Для вас здесь будут проходить концерты исполнителей, организована фотозона, а для детей – лучный и лазерный тир. Также будет прямая трансляция с соревнований».

Бесплатные билеты на программу 31 мая или 1 июня можно получить в кассе филармонии. «Имейте в виду, что добираться до места проведения соревнований – полигона «Завеличье» – нужно самостоятельно, – предупредил Михаил Ведерников. – Часть пригласительных билетов будет передана семьям наших воинов – участников СВО. Уверен, детям, и особенно мальчишкам, там точно понравится».