Дорожную технику на 163 млн рублей приобретёт Псковская область

13:04, 29 мая 2024, ПАИ

Дорожную технику на 163 миллиона рублей закупит Псковская область в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Планируется приобрести порядка 30 единиц техники. Она будет предназначена для ремонта дорог в ненадлежащем состоянии. Муниципалитеты получат технику согласно поданным заявкам.

Напомним, в прошлом году на закупку техники из регионального бюджета выделили более 350 миллионов рублей.