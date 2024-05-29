Дорожную технику на 163 млн рублей приобретёт Псковская область
Дорожную технику на 163 миллиона рублей закупит Псковская область в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Планируется приобрести порядка 30 единиц техники. Она будет предназначена для ремонта дорог в ненадлежащем состоянии. Муниципалитеты получат технику согласно поданным заявкам.
Напомним, в прошлом году на закупку техники из регионального бюджета выделили более 350 миллионов рублей.
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