Самые частые запросы псковичей в госпаблики назвал Борис Елкин

13:22, 29 мая 2024, ПАИ

Около 3,5 тысячи обращений граждан отработали сотрудники администрации Пскова за 2023 год, сообщил глава города Борис Елкин в ходе отчёта на 22-й сессии Псковской городской Думы в среду, 29 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Обращения от жителей поступают по почте, в электронном виде или на личных приёмах, отметил глава Пскова.

«Ежедневно специалисты отрабатывают запросы в госпабликах, которые в основном касаются дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и уборки города. Отмечу, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем», – сказал Борис Елкин и также отметил важную роль взаимодействия жителей города с депутатами.