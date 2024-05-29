Подведены итоги регионального этапа всероссийского фестиваля ГТО в Псковской области

13:26, 29 мая 2024, ПАИ

Подведены итоги летнего всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Псковской области. Старты прошли в Пушкинских Горах 28 и 29 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области



Фото: пресс-служба правительства Псковской области







В командном зачёте первое место заняли псковские спортсмены, набрав 1 737 баллов. Второй с результатом 1 607 баллов стала команда Великих Лук. Замкнули тройку лидеров ученики Порховского района, они набрали 1 585 баллов.

В личном зачёте золото соревнований завоевали Екатерина Дмитриева, Николай Брыльков, Маргарита Компаниец и Кирилл Краснощеков.

Помимо шести дисциплин, представленных на областном этапе, финалистов ждёт ещё один норматив – плавание. Всероссийский этап состоится в международном детском центре «Артек». Туда отправятся десять лучших спортсменов по итогам прошедшего этапа.

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