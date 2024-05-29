Ушла из жизни заведующая великолукским детским садом №20

13:51, 29 мая 2024, ПАИ

27 мая на 55-м году жизни скончалась заведующая великолукским детским садом № 20 Марина Костюк, сообщили ПАИ в учреждении.

Коллектив запомнил Марину Костюк преданной своему делу, сильной и чуткой женщиной, настоящим профессионалом своего дела. За период работы она неоднократно была удостоена различных ведомственных наград.

Прощальная панихида состоится 30 мая в 9:00 в молебном зале в Великих Луках на улице Ставского, 70а (морг в больничном городке за МФЦ).