Жители Псковской области могут решать свои проблемы через госпаблики
У жителей Псковской области появляется все больше возможностей получать актуальную официальную информацию и решать социально бытовые проблемы с помощью соцсетей. Это становится возможным с развитием системы госпабликов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
Госпаблики — это официальные страницы, сообщества в соцсетях региональных и муниципальных органов власти, комитетов, бюджетных учреждений — больниц, детских садов, школ, поликлиник и других. Официальные страницы созданы в наиболее популярных среди жителей Псковской области соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».
Число подписчиков государственных пабликов Псковской области в 2023 году превысило 1 млн человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов. Официальные страницы госучреждений позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств.
Отметим, что свидетельством официального сообщества является специальная метка, введённая социальной сетью «ВКонтакте» для государственных организаций. Такие сообщества называются госпабликами.
Благодаря таким источникам жители региона могут получить актуальную информацию или обратиться со своей проблемой, задать свой вопрос можно в комментариях к постам или в личных сообщениях.
Официальные аккаунты правительства Псковской области в социальных сетях и мессенджерах:
— Вконтакте — https://vk.com/pskov.oblast
— Одноклассники — https://ok.ru/pskov.oblast
— Telegram — t.me/pskov_oblast
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников:
— https://vk.com/m.v_007
— https://t.me/MV_007_Pskov
Структуры правительства Псковской области:
Комитет по молодежной политике — https://vk.com/psk_mol60?from=search
Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — https://vk.com/jkhpskov
Комитет по здравоохранению — https://vk.com/zdrav_pskov
Комитет по закупкам — https://vk.com/gzpskov
Комитет по культуре — https://vk.com/pskovculture
Комитет по образованию — https://vk.com/pskovedu
Комитет по туризму — https://vk.com/pskovtourism
Комитет по природным ресурсам и экологии — https://vk.com/public166428505
Комитет по сельскому хозяйству сельского хозяйства — https://vk.com/cxpskov
Комитет по социальной защите — https://vk.com/socialpskov?from=quick_search
Комитет по тарифам и энергетики — https://vk.com/tarifpskov
Комитет по транспорту и дорожному хозяйству — https://vk.com/transportpskov
Комитет по спорту — https://vk.com/public166266572
Комитет по региональному контролю — https://vk.com/rkn.pskov
Комитет по экономическому развитию — https://vk.com/club166191530
Комитет по охране объектов культурного наследия — https://vk.com/gknpskov
Комитет по управлению государственным имуществом — https://vk.com/public165336808
Комитет по финансам — https://vk.com/finance_psk
Комитет по труду и занятости — https://vk.com/trud.pskov
Комитет по ветеринарии — https://vk.com/veterinary60rus
Комитет юстиции — https://vk.com/justice.pskov
ЦУР Псковской области — https://vk.com/tsur60.