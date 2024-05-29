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Общество

Жители Псковской области могут решать свои проблемы через госпаблики

У жителей Псковской области появляется все больше возможностей получать актуальную официальную информацию и решать социально бытовые проблемы с помощью соцсетей. Это становится возможным с развитием системы госпабликов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Госпаблики — это официальные страницы, сообщества в соцсетях региональных и муниципальных органов власти, комитетов, бюджетных учреждений — больниц, детских садов, школ, поликлиник и других. Официальные страницы созданы в наиболее популярных среди жителей Псковской области соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники».

Число подписчиков государственных пабликов Псковской области в 2023 году превысило 1 млн человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов. Официальные страницы госучреждений позволяют оперативно решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств.

Отметим, что свидетельством официального сообщества является специальная метка, введённая социальной сетью «ВКонтакте» для государственных организаций. Такие сообщества называются госпабликами.

Благодаря таким источникам жители региона могут получить актуальную информацию или обратиться со своей проблемой, задать свой вопрос можно в комментариях к постам или в личных сообщениях.

Официальные аккаунты правительства Псковской области в социальных сетях и мессенджерах:

— Вконтакте — https://vk.com/pskov.oblast

— Одноклассники — https://ok.ru/pskov.oblast

— Telegram — t.me/pskov_oblast

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников:

— https://vk.com/m.v_007

— https://t.me/MV_007_Pskov

Структуры правительства Псковской области:

Комитет по молодежной политике — https://vk.com/psk_mol60?from=search

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству — https://vk.com/jkhpskov

Комитет по здравоохранению — https://vk.com/zdrav_pskov

Комитет по закупкам — https://vk.com/gzpskov

Комитет по культуре — https://vk.com/pskovculture

Комитет по образованию — https://vk.com/pskovedu

Комитет по туризму — https://vk.com/pskovtourism

Комитет по природным ресурсам и экологии — https://vk.com/public166428505

Комитет по сельскому хозяйству сельского хозяйства — https://vk.com/cxpskov

Комитет по социальной защите — https://vk.com/socialpskov?from=quick_search

Комитет по тарифам и энергетики — https://vk.com/tarifpskov

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству — https://vk.com/transportpskov

Комитет по спорту — https://vk.com/public166266572

Комитет по региональному контролю — https://vk.com/rkn.pskov

Комитет по экономическому развитию — https://vk.com/club166191530

Комитет по охране объектов культурного наследия — https://vk.com/gknpskov

Комитет по управлению государственным имуществом — https://vk.com/public165336808

Комитет по финансам — https://vk.com/finance_psk

Комитет по труду и занятости — https://vk.com/trud.pskov

Комитет по ветеринарии — https://vk.com/veterinary60rus

Комитет юстиции — https://vk.com/justice.pskov

ЦУР Псковской области — https://vk.com/tsur60.

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