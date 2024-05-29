Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Опубликованы мероприятия первого дня фестиваля «Другое искусство» в Пскове

В первый день фестиваля «Моё искусство» зрителям покажут цирковые и театральные выступления от санкт-петербургских коллективов, а также участники фестиваля откроют творческие выставки и ярмарку ремесленников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

Мероприятия для зрителей стартуют в 18:00 в Детском парке. Там же пройдёт и ярмарка ремесленных товаров.

Баннерная выставка «Творчество сквозь время» включит репродукции художественных работ в технике батик, выполненных участниками студии Центра лечебной педагогики «Я и Ты». Другим объектом внимания станет фотовыставка Андрея Кокшарова, на которой будут представлены кадры, сделанные на фестивале в разные годы – с 2016-го по 2023-й.

Ярким событием фестиваля по традиции станет уличное представление известного петербургского клоуна, ведущего артиста театра «Лицедеи» Анвара Либабова. Спектакль «Стрекоза и Муравей» в 18:30 в Детском парке покажет театральная группа дома-интерната № 1.

Также в 18:00 в кинотеатре «Смена» начнётся показ комедийного фильма «Нормальный только я» режиссёра Антона Богданова о том, как в детском лагере столкнулись «особенные» и «трудные» подростки. Главные роли в картине исполнили Антон Богданов, Ольга Лерман и Константин Хабенский. После кинопоказа состоится обсуждение с постоянным гостем фестиваля Юрием Кузнецовым – петербургским тележурналистом, экспертом по вопросам людей с инвалидностью. Напомним, в 2022 году на фестивале прошла фотовыставка «Необучаемый».

Спектаклем открытия форума станет «Пакетик, который хотел быть нужным» театральной компании «Разговоры» из Санкт-Петербурга. Он состоится 30 мая в 19:30 на большой сцене Псковского театра драмы.

Напомним, фестиваль «Другое искусство» продлится три дня, в нём примут участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо зарегистрироваться в кассе или онлайн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Выставка графических работ откроется в Пушкинских Горах 6 июня
29 мая 2024

Опубликованы мероприятия первого дня фестиваля «Другое искусство» в Пскове
29 мая 2024

В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря
29 мая 2024

Мультимедийная выставка «Эмоции природы» откроется в «Михайловском»
29 мая 2024

Псковские мастера примут участие во всероссийском конкурсе
29 мая 2024

70 брендированных люков установили в Пскове за год
29 мая 2024

Почти полмиллиона гостей посетили мероприятия в учреждениях культуры Пскова за год
28 мая 2024

Мультфильм «Пушкин и… Михайловское» покажут на Днях пушкинской поэзии

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...