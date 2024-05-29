Опубликованы мероприятия первого дня фестиваля «Другое искусство» в Пскове

17:32, 29 мая 2024, ПАИ

В первый день фестиваля «Моё искусство» зрителям покажут цирковые и театральные выступления от санкт-петербургских коллективов, а также участники фестиваля откроют творческие выставки и ярмарку ремесленников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Мероприятия для зрителей стартуют в 18:00 в Детском парке. Там же пройдёт и ярмарка ремесленных товаров.

Баннерная выставка «Творчество сквозь время» включит репродукции художественных работ в технике батик, выполненных участниками студии Центра лечебной педагогики «Я и Ты». Другим объектом внимания станет фотовыставка Андрея Кокшарова, на которой будут представлены кадры, сделанные на фестивале в разные годы – с 2016-го по 2023-й.

Ярким событием фестиваля по традиции станет уличное представление известного петербургского клоуна, ведущего артиста театра «Лицедеи» Анвара Либабова. Спектакль «Стрекоза и Муравей» в 18:30 в Детском парке покажет театральная группа дома-интерната № 1.

Также в 18:00 в кинотеатре «Смена» начнётся показ комедийного фильма «Нормальный только я» режиссёра Антона Богданова о том, как в детском лагере столкнулись «особенные» и «трудные» подростки. Главные роли в картине исполнили Антон Богданов, Ольга Лерман и Константин Хабенский. После кинопоказа состоится обсуждение с постоянным гостем фестиваля Юрием Кузнецовым – петербургским тележурналистом, экспертом по вопросам людей с инвалидностью. Напомним, в 2022 году на фестивале прошла фотовыставка «Необучаемый».

Спектаклем открытия форума станет «Пакетик, который хотел быть нужным» театральной компании «Разговоры» из Санкт-Петербурга. Он состоится 30 мая в 19:30 на большой сцене Псковского театра драмы.

Напомним, фестиваль «Другое искусство» продлится три дня, в нём примут участие инклюзивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Воронежа, Пензы и Пскова и специальный гость – группа «Аффинаж».

Вход на уличные мероприятия и выставки фестиваля свободный, на спектакли и кинопоказы необходимо зарегистрироваться в кассе или онлайн.