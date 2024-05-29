31 мая будет ограничено движение транспорта на Привокзальной площади в Пскове

14:42, 29 мая 2024, ПАИ

31 мая в связи с проведением проектно-изыскательских работ будет ограничено движение автотранспорта на Привокзальной площади в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть эту информацию при планировании поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», – обратились к псковичам в муниципалитете.