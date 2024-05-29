Завершается приём заявок на участие в международной премии «Мы вместе»

15:12, 29 мая 2024, ПАИ

Завершается приём заявок на участие в международной премии «Мы вместе», подать документы можно до 3 июня на сайте премия.мывместе.рф, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Победителями станут порядка двух тысяч человек. Кроме того, в каждом регионе выберут своих волонтёров и наставников года.

От Псковской области амбассадорами премии стали студентка Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Христина Курманаевская, сотрудник отдела по молодёжной политике управления образования администрации Великих Лук Кристина Коновалова, студент Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Кирилл Коноярский и студент ПсковГУ Дамиан Мисун.

Премия «Мы вместе» – это конкурс добровольческих проектов. Финалисты смогут найти партнёров и инвесторов, которые поддержат их проект, а также пройти обучение и отправиться в бесплатное путешествие по России.