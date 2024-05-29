Пскович предстанет перед судом за подделку паспорта и взятку полицейскому

15:23, 29 мая 2024, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327 УК РФ (пособничество в подделке паспорта гражданина РФ), ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и хранение заведомо поддельного паспорта гражданина РФ) и п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере должностному лицу через посредника за совершение незаконных действий). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

С 25 декабря 2023 года по 10 февраля 2024 года обвиняемый с целью сокрытия судимостей связался с неустановленным пользователем интернет-сайта, которому передал свое цифровое изображение, сведения о личности и деньги для изготовления поддельного паспорта на чужое имя, после чего получил указанный паспорт и хранил при себе до тех пор, пока не оставил его в одной из ячеек камеры хранения одного из магазинов в Пскове, откуда паспорт был передан как бесхозная вещь в отдел полиции.

Затем 15 февраля 2024 года обвиняемый через посредников передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, часть денежных средств от общей суммы обещанной взятки в размере двухсот тысяч рублей за незаконные действия полицейского по передаче взяткодателю приобщенного к материалу проверки поддельного паспорта с его изображением. Противоправные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.