Водитель фуры задержан за попытку дать взятку псковскому таможеннику

15:43, 29 мая 2024, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику таможенной службы (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

23 мая 2024 года подозреваемый во время прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за непривлечение его к административной ответственности за имеющиеся в документации несоответствия. Инспектор отказался от получения взятки, а мужчина был задержан.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.