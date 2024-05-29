Фольклорная площадка будет действовать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском

16:10, 29 мая 2024, ПАИ

Фольклорная площадка будет действовать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. 8 июня лучшие коллективы Псковской области будут радовать зрителей яркими выступлениями, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.



Можно будет познакомиться с творчеством ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, вокального ансамбля «Традиция», хореографических ансамблей «Радость» и «Псковские кружева», фольклорного ансамбля «Уграда», театра танца «Русские узоры», группы «Саморезы», заслуженной артистки России Марины Курчавовой.



Также на фольклорной площадке выступят лауреаты фестиваля «Русская песня. Семейные традиции» и конкурса чтецов.



Самые активные зрители получат памятные призы.



Слушателей ждут 8 июня с 11:30 до 18:00 на фольклорной площадке в Михайловском.