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Культура

Фольклорная площадка будет действовать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском

Фольклорная площадка будет действовать на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском. 8 июня лучшие коллективы Псковской области будут радовать зрителей яркими выступлениями, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.

Можно будет познакомиться с творчеством ансамбля «Сказ» им. Виталия Румянцева, вокального ансамбля «Традиция», хореографических ансамблей «Радость» и «Псковские кружева», фольклорного ансамбля «Уграда», театра танца «Русские узоры», группы «Саморезы», заслуженной артистки России Марины Курчавовой.

Также на фольклорной площадке выступят лауреаты фестиваля «Русская песня. Семейные традиции» и конкурса чтецов.

Самые активные зрители получат памятные призы.

Слушателей ждут 8 июня с 11:30 до 18:00 на фольклорной площадке в Михайловском.

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