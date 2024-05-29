При поддержке Псковской области в Генической школе-интернате начался капремонт

16:13, 29 мая 2024, ПАИ

Псковская область в рамках шефской помощи помогает с капитальным ремонтом Генической санаторной школы-интерната Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В учебном корпусе отремонтируют крышу, заменят полы и двери, системы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, обновят электрическую проводку и пожарную сигнализацию. Сейчас специалисты производят работы по демонтажу штукатурки, плитки, гипсокартонных перегородок и обшивок потолков.

После ремонта в учебных классах появится новая мебель и современное оборудование, которое повысит эффективность образовательного процесса.

Геническая школа-интернат является учебно-лечебным учреждением, обеспечивающим образовательную подготовку с оздоровлением и реабилитацией учащихся. Здание учебного корпуса, общежития и школьных мастерских, построенные в 1963 году, остро нуждаются в ремонте. Сегодня в школе обучается 227 детей, почти 25 воспитанников проживает в общежитии.

Псковская область на постоянной основе оказывает комплексную помощь новым российским территориям. Например, в прошлом году Псковская область в качестве шефской помощи капитально отремонтировала Павловский детский сад «Солнышко» в Геническом округе. Была закуплена мебель, оргтехника, игрушки и спортивный инвентарь. Теперь в дошкольном учреждении есть все, что нужно для комфортного пребывания малышей: обновленные пищеблок, спортзал, музыкальный зал, отдельные спальня и комната для игр.