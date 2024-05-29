Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Около 1200 детей примут участие в забеге «Мы – чемпионы» в Пскове

Забег «Мы – чемпионы», посвящённый Международному дню защиты детей, пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Забег, посвящённый Дню защиты детей, пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

В мероприятии примут участие около 1 200 детей от трёх до семи лет.

День забега начнут дети 2021 года рождения в 11:00. Событие завершится забегом спортсменов 2017 года рождения – старт в 15:54.

Отметим, что в случае неблагоприятной погоды забег перенесут на другой день.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

Девушки Псковского педагогического комплекса завоевали путёвки в финал всероссийских соревнований по футболу
29 мая 2024

Около 1200 детей примут участие в забеге «Мы – чемпионы» в Пскове
29 мая 2024

Подведены итоги регионального этапа всероссийского фестиваля ГТО в Псковской области
29 мая 2024

Футбольный фестиваль для девочек пройдёт в Пскове
29 мая 2024

Псковичи выиграли Кубок Центра развития единоборств в Петербурге
29 мая 2024

16 медалей завоевали псковские гимнастки на соревнованиях в Ленинградской области
29 мая 2024

Великолукская студентка стала победителем Кубка России по велоспорту
28 мая 2024

Ежегодный областной фестиваль ГТО стартовал в Пушкинских Горах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...