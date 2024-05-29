Около 1200 детей примут участие в забеге «Мы – чемпионы» в Пскове

16:28, 29 мая 2024, ПАИ

Забег «Мы – чемпионы», посвящённый Международному дню защиты детей, пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 1 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии примут участие около 1 200 детей от трёх до семи лет.

День забега начнут дети 2021 года рождения в 11:00. Событие завершится забегом спортсменов 2017 года рождения – старт в 15:54.

Отметим, что в случае неблагоприятной погоды забег перенесут на другой день.

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