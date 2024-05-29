В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря

17:10, 29 мая 2024, ПАИ

В Пушкинских Горах подходят к завершению ремонтно-реставрационные работы в соборе Успения Святогорского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

В ближайшее время на памятнике будут завершены фасадные и кровельные работы, демонтированы все леса, реставрация кровли и патинирование, реставрация и золочение крестов, работы по реставрации молельного зала, южного придела, паперти, работы по прокладке инженерных сетей в здании церкви, работы по воссозданию оконных заполнений, работы по воссозданию дверных заполнений, а также консервация выявленной живописи.



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области



Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области









Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.