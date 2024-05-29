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Культура

В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря

В Пушкинских Горах подходят к завершению ремонтно-реставрационные работы в соборе Успения Святогорского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

В ближайшее время на памятнике будут завершены фасадные и кровельные работы, демонтированы все леса, реставрация кровли и патинирование, реставрация и золочение крестов, работы по реставрации молельного зала, южного придела, паперти, работы по прокладке инженерных сетей в здании церкви, работы по воссозданию оконных заполнений, работы по воссозданию дверных заполнений, а также консервация выявленной живописи.

  • В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
  • В Пушкинских Горах подходит к завершению реставрация собора Успения Святогорского монастыря
    Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.

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