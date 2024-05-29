Псковича осудили за приобретение и хранение наркотиков

17:26, 29 мая 2024, ПАИ

Псковича осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что житель Пскова купил наркотик массой 0,51 грамма для личного употребления. Вещество изъяли в районе железнодорожного перегона Любятово – Запсковье.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.