Девушки Псковского педагогического комплекса завоевали путёвки в финал всероссийских соревнований по футболу

16:52, 29 мая 2024, ПАИ

Ученицы Псковского педагогического комплекса (ППК) заняли первое место на региональном этапе соревнований по футболу «Школьная футбольная лига» в рамках всероссийских соревнований «Кожаный мяч», который прошёл в Псковской области 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

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Соревнования проходили в возрастной группе среди девочек 2012-2013 годов рождения.

Первое место заняли ученицы ППК, вторыми стали девушки Бежаницкой школы, а замкнули тройку лидеров футболистки из Куньи.

Лучшим вратарём соревнований признали Викторию Старикову из Бежаниц, а награду лучшего защитника вручили её землячке Дарье Ананьевой. Виолетта Константинова из Куньи стала лучшим полузащитником, ученица псковского многопрофильного правового лицея Майя Голубева была признана лучшим нападающим, а Виктория Тимофеева из ППК забрала статуэтку лучшего игрока турнира.

Теперь ученицы Псковского педагогического комплекса представят область во всероссийском финале.

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