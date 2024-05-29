Жителя Дедовичского района лишили водительских прав из-за болезни
Жителя Дедовичского района лишили водительских прав из-за болезни, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.
62-летний местный житель имеет диагноз «алкогольный делирий» (белая горячка), наличие которого является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
По решению суда мужчину лишили водительских прав.
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