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Происшествия

Жителя Дедовичского района лишили водительских прав из-за болезни

Жителя Дедовичского района лишили водительских прав из-за болезни, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

62-летний местный житель имеет диагноз «алкогольный делирий» (белая горячка), наличие которого является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По решению суда мужчину лишили водительских прав.

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