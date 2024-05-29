В Псковской области от удара молнии загорелся жилой дом
Молния ударила в крышу жилого дома в коттеджном посёлке Петропавловский на берегу Великой, передаёт корреспондент ПАИ.
В результате произошло возгорание. Рядом, сообщают очевидцы, также находятся жилые дома.
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