В Псковской области от удара молнии загорелся жилой дом

17:41, 29 мая 2024, ПАИ

Молния ударила в крышу жилого дома в коттеджном посёлке Петропавловский на берегу Великой, передаёт корреспондент ПАИ.

В результате произошло возгорание. Рядом, сообщают очевидцы, также находятся жилые дома.