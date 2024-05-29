Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Тяжелобольных заключённых по решению суда будут освобождать незамедлительно

Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном исполнении постановления суда об освобождении из исправительного учреждения осуждённого с тяжёлым заболеванием. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отметим, ранее осуждённые с тяжёлым заболеванием в анамнезе, которое выявили уже после совершения преступления, могли быть освобождены судом. Однако решение суда могло быть обжаловано в течение 15 суток. Освобождение тяжелобольных заключённых наступало не сразу, они вынуждены были ожидать истечения срока для обжалования.

Согласно новому закону, постановление суда будет исполняться немедленно.

В ситуации, когда самостоятельное обращение осуждённого невозможно, подать ходатайство или представление в суд об освобождении тяжелобольного может вносить начальник учреждения или органа, исполняющего наказание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 мая 2024

В Пскове состоялись соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы»
29 мая 2024

Детскую преступность и дистанционное мошенничество обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 мая 2024

Научно-практическая студенческая конференция к 225-летию со дня рождения Пушкина прошла в Пскове
29 мая 2024

Образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия» стал профориентационной площадкой для псковских школьников
29 мая 2024

В Гдове на общественных территориях проводят покосы
29 мая 2024

Подешевеет ли клубника, рассказали псковские фермеры
29 мая 2024

Жители Пскова и их дети могут принять участие в акции «Цветы жизни»
29 мая 2024

Мультимедийная выставка «Эмоции природы» откроется в «Михайловском»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...