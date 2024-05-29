Тяжелобольных заключённых по решению суда будут освобождать незамедлительно
Президент России Владимир Путин подписал закон о немедленном исполнении постановления суда об освобождении из исправительного учреждения осуждённого с тяжёлым заболеванием. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отметим, ранее осуждённые с тяжёлым заболеванием в анамнезе, которое выявили уже после совершения преступления, могли быть освобождены судом. Однако решение суда могло быть обжаловано в течение 15 суток. Освобождение тяжелобольных заключённых наступало не сразу, они вынуждены были ожидать истечения срока для обжалования.
Согласно новому закону, постановление суда будет исполняться немедленно.
В ситуации, когда самостоятельное обращение осуждённого невозможно, подать ходатайство или представление в суд об освобождении тяжелобольного может вносить начальник учреждения или органа, исполняющего наказание.
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