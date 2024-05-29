За сбыт наркотика великолучанин отправится в исправительную колонию

00:01, 30 мая 2024, ПАИ

23-летний житель Великих Лук незаконно сбыл марихуану своему знакомому. По уголовному делу молодого человека вынесен приговор, сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Так, в феврале 2023 года молодой человек, будучи условно осуждённым, в одном из дворов города незаконно сбыл марихуану своему знакомому за 500 рублей.

Приговором Великолукского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 228.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.