До 1 августа в регионах должны утвердить планы-графики бесплатной газификации СНТ

09:34, 30 мая 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов до 1 августа утвердить планы-графики бесплатной газификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), сообщает «Коммерсант».

До 1 августа главы регионов также должны провести собрание членов СНТ для принятия решения о сроках газификации. О результатах необходимо доложить правительству, которое должно проконтролировать работу и проанализировать ее итоги.

В послании Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации, запущенную в 2021 году. Ранее она предполагала прокладку газораспределительных сетей к границам земельных участков, находящихся на территории газифицированных населенных пунктов, а собственники в СНТ должны были сами проводить сети распределения до своих участков. Правительство расширило социальную газификацию на СНТ в апреле.