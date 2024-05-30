Форум территориальных избирательных комиссий стартовал в Пскове

11:37, 30 мая 2024, ПАИ

Открытие II Форума территориальных избирательных комиссий проходит в правительстве Псковской области в четверг, 30 мая, передает корреспондент ПАИ. Как отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, форум имеет статус международного.

На мероприятие приехало более 90 представителей избирательных комиссий из 18 субъектов Российской Федерации и Белоруссии. Участники будут обсуждать актуальные вопросы организации и проведения избирательных кампаний.

Мероприятие организовано при поддержке Центральной избирательной комиссии России и правительства Псковской области. С приветственным словом к участникам обратились председатель ЦИК России Элла Памфилова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания Александр Котов.

Форум для организаторов выборов станет возможностью обсудить итоги проведения выборов президента России и вопросы подготовки единого дня голосования - 2024, обменяться опытом работы с учетом специфики территорий.