Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Армен Мнацаканян обсудил с фондом «Защитники Отечества» создание алгоритма определения наследников погибших военнослужащих

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян обсудил с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» создание алгоритма определения наследников погибших военнослужащих. Об этом вице-спикер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Армена Мнацаканяна в соцсети «ВКонтакте»

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева привела несколько примеров. Так, 18-летние сыновья не являются прямыми наследниками. Другой пример, когда после гибели военнослужащего о своих правах наследника заявляет биологический отец, который совершенно не участвовал в жизни сына.

«Заявка по этой непростой во всех смыслах теме будет мной направлена в Москву. Уверен, с этим вопросом сталкиваются коллеги в других субъектах страны, нужен общий механизм действий», – отметил Армен Мнацаканян.

Также он поздравил сотрудников фонда с успешным годом работы. «Координаторы в городах и районах выполняют трудную и важную задачу – обеспечивают поддержку наших воинов, их семей. В рамках рабочей группы «Единой России» по СВО мы тесно взаимодействуем, решаем самые сложные задачи, с поддержкой федеральных коллег стараемся обеспечить решением самые сложные вопросы. Большую помощь в связи с этим оказывает и Мария Владимировна [руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. – ПАИ], и общественники», – написал вице-спикер.

Режиссер «Дома офицеров» в Пскове Анна Дмитриева на встрече с депутатом Арменом Мнацаканяном

Кроме того, свою помощь в вопросах взаимодействия с семьями участников СВО предложила член Женского движения «Единой России», режиссёр псковского Дома офицеров Анна Дмитриева.

«Те мероприятия, которые проводит коллектив Дома офицеров с коллегами, приглашая на них семьи военнослужащих, безусловно, являются серьёзной моральной поддержкой для людей. Помимо этого, Анна Маратовна активно участвует в деятельности клуба 234-го полка. Как она рассказала, дело не ограничивается исключительно творческой работой – многих знает лично, помогает и поддерживает, при необходимости – помогает коммуницировать с органами власти», – рассказал Армен Мнацаканян.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

С 5 июня возобновляется железнодорожное сообщение между Псковской областью и Белоруссией
30 мая 2024

Проведение детских медосмотров обсуждают в медиацентре ПАИ
30 мая 2024

Армен Мнацаканян обсудил с фондом «Защитники Отечества» создание алгоритма определения наследников погибших военнослужащих
30 мая 2024

Псковский музей получил от Яндекса статус хорошего места
29 мая 2024

Проспект Ленина в Великих Луках капитально отремонтируют
29 мая 2024

В Псковской области местами выпал град

29 мая 2024

С работой в сельском ФАПе ознакомились псковские студенты в рамках проекта «Добро в село»
29 мая 2024

Наталья Фёдорова поздравила с 85-летним юбилеем жительницу Псковского района Светлану Манаеву

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...