Армен Мнацаканян обсудил с фондом «Защитники Отечества» создание алгоритма определения наследников погибших военнослужащих

10:25, 30 мая 2024, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян обсудил с сотрудниками фонда «Защитники Отечества» создание алгоритма определения наследников погибших военнослужащих. Об этом вице-спикер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева привела несколько примеров. Так, 18-летние сыновья не являются прямыми наследниками. Другой пример, когда после гибели военнослужащего о своих правах наследника заявляет биологический отец, который совершенно не участвовал в жизни сына.

«Заявка по этой непростой во всех смыслах теме будет мной направлена в Москву. Уверен, с этим вопросом сталкиваются коллеги в других субъектах страны, нужен общий механизм действий», – отметил Армен Мнацаканян.

Также он поздравил сотрудников фонда с успешным годом работы. «Координаторы в городах и районах выполняют трудную и важную задачу – обеспечивают поддержку наших воинов, их семей. В рамках рабочей группы «Единой России» по СВО мы тесно взаимодействуем, решаем самые сложные задачи, с поддержкой федеральных коллег стараемся обеспечить решением самые сложные вопросы. Большую помощь в связи с этим оказывает и Мария Владимировна [руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества Мария Филонова. – ПАИ], и общественники», – написал вице-спикер.

Кроме того, свою помощь в вопросах взаимодействия с семьями участников СВО предложила член Женского движения «Единой России», режиссёр псковского Дома офицеров Анна Дмитриева.

«Те мероприятия, которые проводит коллектив Дома офицеров с коллегами, приглашая на них семьи военнослужащих, безусловно, являются серьёзной моральной поддержкой для людей. Помимо этого, Анна Маратовна активно участвует в деятельности клуба 234-го полка. Как она рассказала, дело не ограничивается исключительно творческой работой – многих знает лично, помогает и поддерживает, при необходимости – помогает коммуницировать с органами власти», – рассказал Армен Мнацаканян.