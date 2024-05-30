Псковские таможенники передали на нужды СВО автомобиль и партию бытовых товаров

11:04, 30 мая 2024, ПАИ

Псковские таможенники передали на нужды СВО обращённые в федеральную собственность автомобиль Toyota Tundra 2013 года выпуска, партию автозапчастей для грузового транспорта, автомобильные аптечки, более семисот полотенец, мужское нательное бельё и другие товары на нужды специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Все переданные товары задержаны в качестве предметов правонарушений на российско-эстонской и российско-латвийской границах.

Во всех случаях таможенники провели изъятие товаров и проверочные мероприятия, в судебные органы представили необходимую документацию. Граждане, совершившие правонарушения, судами признаны виновными. Им назначено наказание в виде конфискации. Суд обратил товары в федеральную собственность, а таможня передала их российским военным.