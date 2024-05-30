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Общество

20 тонн стройматериалов отправили из Печор в зону СВО

20 тонн стройматериалов отправили из Печор в зону проведения специальной военной операции, пишет газета «Печорская правда».

20 тонн стройматериалов отправили из Печор в зону СВО. Фото: газета «Печорская правда»

Жители Печор и участники общественного движения «Общероссийский народный фронт» купили доски, брусья и брёвна, погрузили их в машину и отправили в зону СВО.

За помощь военнослужащим благодарят руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктора Остренко, а также Григория Авхутского, Игоря Юшкина, Игоря Дуванова, Владимира Рыцева, Михаила Таро и Алексея Андреева.

Ранее сообщалось, что псковские таможенники передали на нужды СВО автомобиль и партию бытовых товаров.

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