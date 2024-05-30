20 тонн стройматериалов отправили из Печор в зону СВО
20 тонн стройматериалов отправили из Печор в зону проведения специальной военной операции, пишет газета «Печорская правда».
Жители Печор и участники общественного движения «Общероссийский народный фронт» купили доски, брусья и брёвна, погрузили их в машину и отправили в зону СВО.
За помощь военнослужащим благодарят руководителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктора Остренко, а также Григория Авхутского, Игоря Юшкина, Игоря Дуванова, Владимира Рыцева, Михаила Таро и Алексея Андреева.
Ранее сообщалось, что псковские таможенники передали на нужды СВО автомобиль и партию бытовых товаров.
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