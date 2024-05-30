Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию по лабиринтам

13:05, 30 мая 2024, ПАИ

Познакомиться с лабиринтами музейного квартала приглашает Псковский музей-заповедник всех желающих в воскресенье, 2 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Экскурсия «Лабиринты музейного квартала» начнётся от главного здания музея, а финальной точкой станет экспозиция «Кабинет купца Поганкина».

В зале Поганкиных палат, наполненном уникальными экспонатами, гости смогут увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой и утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы.

Помимо этого, в экспозиции представлены элементы купеческого гардероба того периода, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека – красный угол. Попутно участники пройдут вдоль костела, Картинной галереи и, конечно же, Поганкиных палат.

Начало экскурсии 2 июня в 15:00. Узнать подробности и записаться можно по телефону (8 8112) 66-33-11.