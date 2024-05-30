Опера «Евгений Онегин» прозвучит 7 июня на главной сцене в Михайловском
Опера «Евгений Онегин» прозвучит 7 июня во время празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры на главной сцене в Михайловском. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Музыкально-литературную композицию для слушателей представит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета при участии актёров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой. Сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга.
Начало в 18:00. Вход свободный.
Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.
В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.
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