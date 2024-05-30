Псковичам напоминают о необходимости поверки газовых счётчиков

12:54, 30 мая 2024, ПАИ

Более 97 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учёта газа. Для принятия к учёту показаний счётчиков при начислении суммы платежа необходимо, чтобы прибор учёта был поверен. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Поверять приборы учёта газа следует заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала. Периодичность поверки указывается в паспорте прибора учёта и может составлять от 4 до 12 лет. Обращаем внимание, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счётчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счётчика.

Ежемесячно в своих квитанциях «Газпром межрегионгаз Псков» размещает информацию о межповерочном интервале, а за три месяца до срока поверки абоненты в своих платёжных документах получают уведомления о необходимости проведения поверки. Также всю информацию о межповерочном интервале и сроках поверки абоненты смогут найти в электронном дистанционном сервисе «Личный кабинет».

По истечении межповерочного интервала, а также в случае нарушения целостности пломб или неисправности счётчика, показания прибора учёта не могут быть приняты к учёту. В этих случаях в соответствии с пунктом 32 правил поставки газа расчёты производятся по нормативам потребления коммунальных услуг.