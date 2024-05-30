Лучшего советника директора по воспитанию определили в Псковской области

13:07, 30 мая 2024, ПАИ

Подведение итогов работы советников директоров по воспитанию за учебный год состоялось на совещании по реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

За учебный год советники директоров провели свыше десяти тысяч мероприятий и реализовали 59 концепций в рамках дней единых действий. Кроме того, в школах они развивали ученическое самоуправление, пресс-центры, спортивные и волонтёрские клубы, а также привлекали обучающихся к участию в различных общественных объединениях.

В рамках совещания состоялся финал профессионального регионального конкурса советников директоров по воспитанию. Из 13 участников пять человек вышли в финал, они показали мастер-классы. По итогам конкурса лучшим советником директора по воспитанию стала Виктория Лубягина из гуманитарного лицея Пскова.

Напомним, должность советника директора по воспитанию реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» президентского нацпроекта «Образование».