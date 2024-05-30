Летняя оздоровительная кампания началась в Псковской области

13:34, 30 мая 2024, ПАИ

Летняя оздоровительная кампания началась в Псковской области сегодня, 30 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Первые 250 детей заехали на смену в детский загородный лагерь «Стремительный». Также в школах региона свыше 1,6 тысячи детей посещают лагеря с дневным пребыванием.

Всего в рамках летней оздоровительной кампании в Псковской области в лагеря отправятся более 16 тысяч детей, четыре тысячи из которых находятся в трудной жизненной ситуации. 150 ребят отправятся в федеральные оздоровительные центры («Артек», «Орленок» и другие).

В этом году в регионе проведут 20 профильных смен и традиционные спортивные, профориентационные, лидерские, санаторно-оздоровительные заезды. В области подготовлено свыше 170 оздоровительных учреждений, в том числе 13 загородных и четыре палаточных.