Псковичи принимают участие в международных соревнованиях по гребле

13:58, 30 мая 2024, ПАИ

Псковичи принимают участие в международных соревнованиях по гребле «63-я Большая Московская регата», которые проходят в Москве с 30 мая по 2 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель спортшколы «Ника» Александр Белоус.

В соревнованиях принимают участие гребцы из России, Кубы, Сербии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Армении.

Старты являются отборочными на игры БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

Псковскую область на соревнованиях представляют Павел Сорин, Артемий Усанов и Владислав Забродин. Все они выступают в составе сборной России. Также в соревнованиях принимает участие пскович Илья Безлук.

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