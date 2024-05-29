За кражу сыра и украшений пскович получил 2,5 года строгого режима

13:53, 30 мая 2024, ПАИ

2,5 года строгого режима получил ранее судимый житель Пскова за грабеж и кражу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

10 ноября 2023 года в магазине «Пятерочка» мужчина спрятал в карман куртки шесть упаковок сыра. На кассе его остановил директор и попросил заплатить за товар или вернуть его, но мужчина продолжил движение в сторону выхода, оттолкнул директора, обронив при этом часть упаковок товара. С оставшимися пачками сыра мужчина скрылся.

3 декабря 2023 года он зашел домой к знакомой и украл со стиральной машинки оставленные хозяйкой дома ювелирные изделия. Часть украшений он сдал в ломбард, остальные потерял.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.