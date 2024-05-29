За кражу сыра и украшений пскович получил 2,5 года строгого режима
2,5 года строгого режима получил ранее судимый житель Пскова за грабеж и кражу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
10 ноября 2023 года в магазине «Пятерочка» мужчина спрятал в карман куртки шесть упаковок сыра. На кассе его остановил директор и попросил заплатить за товар или вернуть его, но мужчина продолжил движение в сторону выхода, оттолкнул директора, обронив при этом часть упаковок товара. С оставшимися пачками сыра мужчина скрылся.
3 декабря 2023 года он зашел домой к знакомой и украл со стиральной машинки оставленные хозяйкой дома ювелирные изделия. Часть украшений он сдал в ломбард, остальные потерял.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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