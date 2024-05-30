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Какую роль в воспитании внуков играют дедушки и бабушки, разбирались на вебинаре псковской службы семейного консультирования

Служба семейного консультирования «Содействие» при ПсковГУ провела вебинар «Дедушка – ум, бабушка – душа (о роли бабушек и дедушек в воспитании внуков)». Он прошёл в рамках Всероссийской недели повышения родительской компетентности.

Со слушателями общались кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ, педагог, специалист по социальной работе Светлана Калинина и кандидат педагогических наук, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ Светлана Буренина.

На вебинаре разбирались в плюсах и минусах воспитания внуков бабушками и дедушками, в вопросе сохранения баланса в отношениях детей и родителей с бабушками и дедушками, в типологии бабушек и дедушек. Речь также шла о ценности и значимости взаимоотношений разных поколений в семье.

Слушатели вебинара привели множество примеров из своей практики общения младшего поколения со старшим. Один из них отметил, что «советы бабушке по воспитанию внуков поместит в рамочку и ей подарит».

Вебинар завершился тестом «Семейные узы» и списком литературы по теме встречи.

Напомним, служба семейного консультирования «Содействие» создана в ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование» и оказывает бесплатные консультационные услуги для родителей.

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