Псковичей приглашают на чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора

14:22, 30 мая 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области, которые проходят в Пскове на полигоне «Завеличье». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За награды соревнований борются более 20 команд из России и Белоруссии. Сегодня, 30 мая, представители силовых структур выполняют упражнения по дневной и ночной практической стрельбе, троеборью. Кроме того, в рамках состязаний пройдут военно-тактические сборы «Сила в единстве» среди детей.

В этот раз мы решили пригласить зрителей, потому что чемпионат обещает быть очень интересным, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Для вас здесь будут проходить концерты исполнителей, организована фотозона, а для детей – лучный и лазерный тир. Также будет прямая трансляция с соревнований», – сказал он.

Желающие понаблюдать за ходом состязаний могут получить бесплатные билеты в кассе филармонии. «Часть пригласительных билетов будет передана семьям наших воинов – участников СВО. Уверен, детям, и особенно мальчишкам, там точно понравится», – сообщил глава региона.

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