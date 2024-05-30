Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичей приглашают на чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора

Псковичей приглашают на чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора Псковской области, которые проходят в Пскове на полигоне «Завеличье». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Расписание соревнований. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

За награды соревнований борются более 20 команд из России и Белоруссии. Сегодня, 30 мая, представители силовых структур выполняют упражнения по дневной и ночной практической стрельбе, троеборью. Кроме того, в рамках состязаний пройдут военно-тактические сборы «Сила в единстве» среди детей.

Как добраться до место проведения

В этот раз мы решили пригласить зрителей, потому что чемпионат обещает быть очень интересным, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Для вас здесь будут проходить концерты исполнителей, организована фотозона, а для детей – лучный и лазерный тир. Также будет прямая трансляция с соревнований», – сказал он.

Программа мероприятия

Желающие понаблюдать за ходом состязаний могут получить бесплатные билеты в кассе филармонии. «Часть пригласительных билетов будет передана семьям наших воинов – участников СВО. Уверен, детям, и особенно мальчишкам, там точно понравится», – сообщил глава региона.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

Псковичей приглашают на чемпионат по практической стрельбе на кубок губернатора
30 мая 2024

Псковичи принимают участие в международных соревнованиях по гребле
30 мая 2024

Псковичи заняли 14-е место на первенстве России по волейболу
29 мая 2024

Девушки Псковского педагогического комплекса завоевали путёвки в финал всероссийских соревнований по футболу
29 мая 2024

Около 1200 детей примут участие в забеге «Мы – чемпионы» в Пскове
29 мая 2024

Подведены итоги регионального этапа всероссийского фестиваля ГТО в Псковской области
29 мая 2024

Футбольный фестиваль для девочек пройдёт в Пскове
29 мая 2024

Псковичи выиграли Кубок Центра развития единоборств в Петербурге

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...