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Общество

Фестиваль «Безопасный город» пройдёт в Пскове

Фестиваль «Безопасный город» для семей с детьми от трёх до 14 лет состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 июня с 10:00 до 16:00, сообщили ПАИ организаторы.

Фестиваль «Безопасный город» для семей с детьми от трёх до 14 лет состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Фото здесь и далее предоставили организаторы мероприятия

Мероприятие пройдёт в формате квеста, в рамках которого ребята и их родители смогут проверить свои знания и навыки безопасного поведения в различных ситуациях.

В рамках фестиваля будут работать площадки от организаций, занимающихся вопросами безопасности детей: МЧС, Госавтоинспекция, УМВД, школа безопасности «Стоп угроза», Красный Крест, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На площадках дети узнают, как правильно вести себя при встрече с незнакомцем, что делать, если потерялся, как оказать первую помощь. Кроме того, им расскажут о правилах безопасного поведения на дорогах и во дворах, основах самообороны и правилах поведения при пожаре.

Также гостей фестиваля ждут выступления танцоров, семейный квест, работа аниматоров для малышей, осмотр техники спасателей, полиции и скорой помощи и вручение памятных сувениров и полезных материалов.

Проект «Дети в безопасности» реализует АНО Центр интеллектуального развития «Вектор» – победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2023 году.

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