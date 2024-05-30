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Культура

Псковичей приглашают на празднование Дня защиты детей в Изборске

На празднование Дня защиты детей в музей-заповедник «Изборск» 1 июня приглашают псковичей и гостей региона, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

  • День защиты детей в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • День защиты детей в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • День защиты детей в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник
  • День защиты детей в Изборске
    Фото: Изборский музей-заповедник

1 июня в Изборской крепости будет работать интерактивная площадка «Живая история», в рамках которой гости смогут принять участие в интерактивных квестах и творческих мастер-классах.

С 11:00 до 15:00 юные гости музея смогут отправиться в «Путешествие из Изборска в Царьград» и узнать о зарождении российской государственности, истоках культурных и воинских традиций и героических подвигах своих предков.

В 12:00 в Изборской крепости будет проходить фольклорная программа «Родная сказка», где юные гости музея смогут услышать псковские сказки, живое фольклорное пение, поиграть в детские и молодёжные деревенские игры.

В 13:00 можно будет присоединиться к интерактивному квесту «Ключи от Изборска» и почувствовать себя исследователем, раскрывающим тайны Изборской крепости. «Археологическая коллекция музея-заповедника «Изборск» насчитывает более сотни ключей и замков, найденных при раскопках на Труворовом городище и в крепости на горе Жеравьей, став участниками квест-игры «Ключи от Изборска», ребята смогут подержать в руках копии древних находок», – отметили в пресс-службе музея.

С 11:00 до 15:00 в крепости будут проходить мастер-классы «Бойкая изборская набойка», в ходе которых все желающие смогут создать неповторимые изделия в технике набойки, древнего декоративно-прикладного искусства. Неповторимые изделия с набойкой можно увидеть в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» в доме купца Шведова, подчеркнули в музее.

Все мероприятия для детей в Изборской крепости, в том числе и участие в квестах, в этот день будут бесплатными. Дополнительные вопросы можно задать по телефону (8 8112) 33-16-17.

Также в этот день праздник в честь Международного дня защиты детей организует Псковский клинический перинатальный центр.

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