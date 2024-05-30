Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Сергей Безруков выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

Народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков вместе со своими учениками — студентами ВГИК им. С. Герасимова примут участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сергей Безруков выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Фото здесь и далее: Юлия Иванова

Сергей Безруков и студенты представят литературно-поэтическую композицию в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, в которой прозвучат как стихотворения Пушкина, так и фрагменты поэм «Руслан и Людмила» и «Граф Нулин». Композиция прозвучит на открытии праздника в день юбилея Александра Пушкина у стен Свято-Успенского монастыря 6 июня в 19:00.

Кроме того, выступление студентов Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области также можно будет увидеть 8 июня на главной сцене фестиваля на поляне в Михайловском в 14:15.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

Всего в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2024

Псковский музей-заповедник подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей
30 мая 2024

Сергей Безруков выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
30 мая 2024

Псковичей приглашают на празднование Дня защиты детей в Изборске
30 мая 2024

Гостем программы «Минкульт» станет Александр Бушуев
30 мая 2024

Владимир Куприн: География фестиваля «Другое искусство» каждый год расширяется
30 мая 2024

Андрей Царёв: Фестиваль «Другое искусство» будет интересен широкой публике
30 мая 2024

Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсию по лабиринтам
29 мая 2024

Концерт учащихся детской музыкальной школы № 1 Пскова пройдёт в библиотеке 1 июня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...