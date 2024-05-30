Сергей Безруков выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры

15:08, 30 мая 2024, ПАИ

Народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков вместе со своими учениками — студентами ВГИК им. С. Герасимова примут участие в Днях пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сергей Безруков и студенты представят литературно-поэтическую композицию в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, в которой прозвучат как стихотворения Пушкина, так и фрагменты поэм «Руслан и Людмила» и «Граф Нулин». Композиция прозвучит на открытии праздника в день юбилея Александра Пушкина у стен Свято-Успенского монастыря 6 июня в 19:00.

Кроме того, выступление студентов Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области также можно будет увидеть 8 июня на главной сцене фестиваля на поляне в Михайловском в 14:15.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 6 по 9 июня. Подробнее об этом читайте в специальном сюжете ПАИ.

Всего в честь 225-летия со дня рождения поэта в Псковской области пройдет около 100 мероприятий. Ознакомиться с планом можно по ссылке.