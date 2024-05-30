Команды из восьми городов разыграют награды межрегионального этапа футбольного турнира в Пскове

16:02, 30 мая 2024, ПАИ

Команды из восьми городов разыграют награды межрегионального этапа футбольного турнира «Локобол», который пройдёт в Пскове 5 и 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В соревнованиях примут участие восемь коллективов из Гагарина, Мурманска, Калининграда, Великих Лук, Архангельска, Санкт-Петербурга, Боровичей и Петрозаводска. Псковскую область представят воспитанники спортшколы «Экспресс».

Игры соревнований пройдут на стадионе «Машиностроитель».

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