Команды из восьми городов разыграют награды межрегионального этапа футбольного турнира в Пскове
Команды из восьми городов разыграют награды межрегионального этапа футбольного турнира «Локобол», который пройдёт в Пскове 5 и 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.
В соревнованиях примут участие восемь коллективов из Гагарина, Мурманска, Калининграда, Великих Лук, Архангельска, Санкт-Петербурга, Боровичей и Петрозаводска. Псковскую область представят воспитанники спортшколы «Экспресс».
Игры соревнований пройдут на стадионе «Машиностроитель».
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Команды из восьми городов разыграют награды межрегионального этапа футбольного турнира в Пскове
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