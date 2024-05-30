Псковича будут судить за попытку дать полицейскому взятку в 100 тысяч рублей

15:36, 30 мая 2024, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в даче взятки сотруднику полиции «в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 2 февраля 2024 года обвиняемый прибыл для беседы к участковому уполномоченному отдела полиции №1 УМВД России по Пскову и передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в сумме 100 тысяч рублей за освобождение фигуранта - его знакомого - от уголовной ответственности за совершенные ими ранее кражи товаров и продуктов из супермаркета. Противоправные действия взяткодателя пресекли сотрудники полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.