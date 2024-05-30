Региональный турнир по баскетболу 3x3 проходит в Великих Луках

15:48, 30 мая 2024, ПАИ

Региональный турнир студенческой лиги АСБ по баскетболу 3x3 проходит в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе АСБ в Псковской области.

У мужчин призы разыгрывают семь команд: «Энергия», «Политехник», «Хлебоутки», Петербургский университет путей сообщения, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, а также два состава Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Среди девушек за победу борются четыре команды.

Победители соревнований отправятся на суперфинал АСБ.

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