Пскович переписал дом на детей в счёт долга по алиментам

16:02, 30 мая 2024, ПАИ

Судебные приставы Псковской области принудили псковича выплатить алименты, сообщили ПАИ в региональном УФССП России.

39-летний отец двух дочерей длительное время не выплачивал алименты, вследствие чего у него накопилась задолженность более миллиона рублей.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на находящиеся в банке деньги должника, постановление о запрете на регистрацию его имущества и постановление о временном ограничении на его выезд из России. Эти меры мужчина не исполнял и скрывал своё местоположение, в связи с чем его объявили в розыск. Когда мужчину отыскали, его предупредили о том, что ему грозит административная ответственность за неуплату алиментов.

Должник предложил маме дочек оформить на них доли в доме в счёт долга, её это устроило. Мужчина сделал это, не дожидаясь мер принудительного исполнения.