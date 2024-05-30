Действия при ударе беспилотником по нефтебазе отработали силовики в Великих Луках

15:57, 30 мая 2024, ПАИ

30 мая в Великих Луках состоялась тренировка силовых ведомств по действиям при угрозе или совершении террористического акта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу тренировки по резервуару нефтебазы нанесен удар беспилотным летательным аппаратом.

В ходе тренировки оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

«Цели тренировки были успешно достигнуты. Приобретенный опыт силовые ведомства учтут в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму», - отметили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.